Песков считает "говорящей" низкую явку на опросе о строительстве храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает показательной низкую явку в ходе проведенного 13 октября опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге.

"Хочется обратить общее внимание на то, что 2,6% тех людей, которые могли прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги опроса, Песков отметил, что в целом "это и есть тот выбор горожан, которого они хотели и который сделан, это само по себе очень важно".

Он напомнил, что идею узнать у горожан их точку зрения относительно строительства нового храма в городе предложил президент России Владимир Путин.

Песков затруднился ответить на вопрос, будет ли Кремль рекомендовать другим регионам пользоваться такой практикой проведения опросов в случае возникновения спорных ситуаций. "Не могу сказать, не знаю, насколько это можно систематизировать. Здесь был конкретный случай, который на тот момент казался весьма резонансным, но в развитие, вы видите, что 2,6% (уровень явки) - это цифра совсем не резонансная. Тем не менее, горожане получили право выбора", - заключил пресс-секретарь президента РФ.