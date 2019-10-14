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Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

Премьер-министр подчеркнул, что деньги на эти цели в бюджете заложены
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей. Этот вопрос он поднял на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждаются вопросы реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

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"Деньги в бюджете на эти цели заложены и заложены немаленькие. На этот год это почти 65 млрд рублей", - сказал Медведев. "Есть регионы, где все строится хорошими темпами", - отметил он, назвав среди лидеров Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области, Татарстан. "Но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тыс. мест, сейчас это меньше трети запланированных на этот год, - констатировал премьер. - У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась, - подчеркнул Медведев. - Нужно разобраться, почему и что делать". По его словам, чтобы интенсифицировать стройку, необходимо принять определенные решения.

В ходе совещания премьер-министр призвал разобраться, почему на территориях, где есть определенные риски невыполнения нацпроектов, так происходит и что необходимо предпринять.

В новость были внесены изменения (15:05 мск) - добавлена информация по тексту.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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