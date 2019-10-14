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Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели. Если такие случаи будут обнаружены, последуют весьма неприятные меры для руководителей регионов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило - скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому что другие причины смертности указывали - добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается, кстати, не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже. Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что речь идет о региональных руководителях и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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