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Третий Глобальный форум молодых дипломатов пройдет в Москве 13-15 ноября

Тематика форума посвящена изменению глобального миропорядка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Третий по счету Глобальный форум молодых дипломатов откроется в Москве 13 ноября и продлится три дня, ожидается участие заместителей министра иностранных дел России. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков на встрече начинающих сотрудников дипведомств России, Индии и Китая (РИК).

"Форум пройдет 13-15 ноября, количество участников - до 150 человек. Сюда мы включаем не только иностранцев, но и наших специалистов, представителей экспертных кругов, министерства иностранных дел. Тематика форума посвящена изменению глобального миропорядка, - констатировал Колпаков. - У нас будет несколько дискуссионных столов, несколько пленарных заседаний. Все это проходит в Москве, что даст нам возможность пригласить к участию как можно большее количество видных экспертов и представителей всех ветвей власти РФ".

"На данный момент список гостей мероприятия утверждается, но мы исходим из того, что в форуме примут участие руководители министерства не ниже уровня заместителя министра", - добавил он.

Встреча в формате РИК

Дипломат обратил внимание на то, что сама встреча молодых дипломатов стран РИК стала сверкой часов перед глобальным форумом.

"Сегодняшнее мероприятие проходит в русле поручений президента РФ по организации и интенсификации контактов по линии РИК, в том числе между молодыми специалистами, молодыми дипломатами. Мы подготовили хорошую программу, в открытии участвовали представители руководства МИД, заместитель министра Игорь Моргулов, послы по особым поручениям, представители Евразийской экономической комиссии, различных департаментов внешнеполитического ведомства. С напутственным словом к молодым дипломатам обратились посол Индии Бала Венкатеш Варма, посол Китая Чжан Ханьхуэй, - рассказал Колпаков. - Мы надеемся, что встреча станет еще одним камнем в фундаменте тех форматов взаимодействия, над которыми сейчас активно работает Совет молодых дипломатов".

С 14 по 16 октября в рамках встречи в Москве и Тверской области работают несколько дискуссионных площадок, на которых участники обсуждают вопросы трехстороннего сотрудничества.

О форумах

Первый Глобальный форум молодых дипломатов прошел в Сочи в октябре 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Второй форум состоялся там же в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 135 специалистов-международников из 64 стран.

Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация МИД РФ. Он создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи министерства. Основные задачи совета - повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание традиций дипломатической службы и корпоративного духа, содействие созданию необходимых социально-бытовых условий работы молодых сотрудников и повышение мотивации молодежи, налаживание обратной связи с руководством министерства, развитие творческого и научного потенциала.

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