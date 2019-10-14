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Утерянную 90 лет назад икону "Господь Вседержитель" вернули в Покровский собор Москвы

Посетители уже могут увидеть реликвию
Описание
© Пресс-служба Исторического музея

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Икона XVII века "Господь Вседержитель (Спас Москворецкий)", утерянная в 1920-е годы, возвращена на свое историческое место - в Покровский собор (Храм Василия Блаженного), который является действующим храмом и музеем. С понедельника реликвия доступна для посетителей и прихожан, передает корреспондент ТАСС.

"Только что прошел факт передачи Государственному историческому музею уникальнейшего памятника русской культуры, русского иконописного искусства. Я думаю, что уникального и исторического памятника, потому что он тесным образом связан с историей Москвы, историей нашего государства. Это икона "Господь Вседержитель", дар, сделанный известным коллекционером Станиславом Николаевым (председателем совета директоров "Меркатор Холдинг" - прим. ТАСС) и Игорем Левитиным (помощником президента РФ)", - сказал на церемонии в понедельник директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Чудотворный образ, почитавшийся москвичами, считался утерянным после 1927 года. В 2018-м его обнаружил на антикварном рынке и выкупил коллекционер Станислав Николаев. "Икона обрела свое место - надеюсь, на долгие годы, а может быть, и века. Икона попала ко мне, как я уже говорил, совершенно случайно. И мы с попечительским советом, которым руководит Левитин, приняли решение, получили благословение патриарха - и таким образом, икона пришла сюда, на свое место", - отметил Николаев.

По его словам, "чудотворная икона не может быть в частной коллекции". "Чудотворная икона не может дарить чудеса одному человеку или одной семье. Она должна дарить чудеса всем страждущим", - добавил даритель.

Благодарность от имени патриарха Николаеву и Левитину передал митрополит Амвросий, архиепископ Верейский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Московского Сретенского монастыря. "Я бы хотел от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарить Станислава Юрьевича [Николаева], Игоря Евгеньевича [Левитина] за то, что святыня нашего народа, нашей Церкви возвращена на свое историческое место, и верующие люди имеют сегодня возможность молиться перед этим Спасом Москворецким, который, по преданию, был чудотворным, и от него люди по молитве получали очень много исцелений", - сказал митрополит Амвросий.

Изначально икона размещалась в нише уже несуществующих Москворецких ворот, рядом с Покровским собором.

О чудотворном образе

По своей иконографии чудотворный образ Спасителя принадлежит к особому иконографическому изводу - "Москворецкий", для которого характерны оплечное изображение Иисуса Христа, где Его правая рука в благословляющем жесте, а левая придерживает раскрытое Евангелие.

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