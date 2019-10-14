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Предприятия Чувашии получили 64 медали на выставке "Золотая осень" в Москве

В ней приняли участие 38 предприятий региона, они представили свою продукцию в 70 конкурсных номинациях

ЧЕБОКСАРЫ, 14 октября. /ТАСС/. Агропромышленные предприятия Чувашии получили 64 медали на выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

"Сельхозтоваропроизводителям республики присуждено четыре благодарности (в 2018 году - две) и 64 медали (63 - в 2018 году), в том числе 39 золотых, 21 серебряных, 4 бронзовых", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Сергея Артамонова.

По данным пресс-службы, в этом году в выставке приняли участие 38 предприятий АПК Чувашии, а также муниципалитеты, которые представили свою продукцию и достижения в 70 конкурсных мероприятиях.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября.

Теги
РоссияЧувашия
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