Кириенко: второй в 2019 году конкурс на президентские гранты НКО может стать рекордным

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Второй в 2019 году конкурс для некоммерческих организаций (НКО) на предоставление президентских грантов может поставить рекорд по количеству проектов, получивших грантовую поддержку. Об этом сообщил в понедельник на заседании координационного комитета конкурса первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Если одобряем предложенные экспертным советом [конкурса] баллы, которые являются проходными [для получения грантовой поддержки], то у нас получится рекордное количество в этом году", - сказал он.

Кириенко отметил, что если по итогам первого грантового конкурса этого года были отобраны 1 644 проекта, то "сейчас претендует 2 128". "Такого количества проектов еще не было", - констатировал он.

Заявки на второй в 2019 году конкурс президентских грантов для НКО принимались с 10 июня по 31 июля.

На конкурс было подано более 9 тыс. проектов из всех регионов страны, до независимой экспертизы допущены 8 432 проекта. По итогам второго конкурса 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей, стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября.

По результатам первого грантового конкурса 2019 года, итоги которого были подведены 31 мая, в список победителей вошли более 1,6 тыс. НКО.

На президентские гранты в 2019, 2020 и 2021 годах планируется направлять по 8 млрд рублей.

Получение грантов

Более 10% всех некоммерческих организаций, работающих в России, получили гранты с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году, добавил Кириенко.

"Наверное, повышение активности участия НКО - это главный критерий. Пока шла работа через [нескольких] грантооператоров, у нас максимальное количество участвующих НКО было около 11-12 тыс. Сейчас в два раз больше - 22 тыс. У нас где-то 215 тыс. НКО в стране... то есть в этом году мы перевалили за 10% [получивших гранты НКО]", - сказал Кириенко.

Он добавил, что это "серьезный результат". По его словам, в общей сложности с момента создания Фонда президентских грантов прошло шесть конкурсов, на которые были подано более 53 тыс. заявок на получение финансирования.

"Всего за эти 2,5 года прошло шесть конкурсов. На это государство выделило 22 млрд рублей, еще 14,7 млрд рублей внебюджетных средств", - отметил Кириенко. По его словам, это означает, что в результате работы фонда 36,7 млрд рублей пошло на поддержку и развитие гражданского общества и НКО.

Кириенко добавил, что в этом году будет распределено около 8 млрд рублей бюджетных средств. Ожидается, что еще 5 млрд рублей будет привлечено на финансирование победивших проектов из внебюджетных средств.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство", благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

30 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).

В конце этого года начнется прием заявок на первый конкурс 2020 года.

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