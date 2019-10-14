Власти Северной Осетии отремонтируют и благоустроят 70 мест захоронения безымянных солдат

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до 2024 года отремонтируют и благоустроят порядка 70 мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, средства на эти цели будут направлены по федеральной целевой программе Министерства обороны РФ и из бюджета республики. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия - Алания Людмила Чехоева.

"Республика включена в федеральную целевую программу "Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах" Министерства обороны РФ, благодаря чему мы сможем отремонтировать и благоустроить порядка 70 выявленных мест захоронения безымянных солдат. Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета с софинансированием из бюджета республики", - сказала она.

Подготовительные работы уже начаты. Местные власти занимаются постановкой военно-мемориальных объектов на кадастровый учет, пояснила Чехоева.

"Определены 20 объектов, которые отреставрируют и благоустроят в первую очередь. У нас в республике активно волонтерами ведутся поисковые работы. Места захоронения выявлены общественностью, часто по архивным данным", - добавила она.

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель республики. В 1941 году в Северо-Осетинской АССР ушли на фронт 40,2 тыс. человек, в целом за 1941 - 1945 годы - свыше 89,9 тыс. жителей республики. Более 45,5 тыс. из них не вернулись с полей сражений, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте.

Свыше 70 воинам из Северной Осетии было присвоено звание Героя Советского Союза, девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов, 60 тыс. сынов и дочерей Северной Осетии в годы Великой Отечественной Войны за ратные подвиги были награждены орденами и медалями Советского Союза.