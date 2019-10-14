Гастрономический фестиваль на курорте "Архыз" в КЧР посетили почти 4 тыс. гостей

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Высокая кухня" прошел на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), его гостями стали почти 4 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"Почти 4 тыс. человек собрал на "Архызе" первый гастрономический фестиваль "Высокая кухня". Гости съехались в горы Карачаево-Черкесии, чтобы попробовать кухню двенадцати горных народов мира. Кроме блюд Северного Кавказа и соседних Грузии, Армении, Азербайджана, гурманы дегустировали еду Перу, Непала, Чили, Китая и Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день представлена современная интерпретация национальных горских блюд в исполнении популярных поваров. Шеф-повара и кондитеры провели для гостей мастер-классы по приготовлению блюд перуанской, мексиканской, чилийской и других мировых кухонь. Темой второго и третьего дней стала аутентичная кухня, где готовились традиционные национальные блюда. По результатам оценки жюри, лучшей экспозицией еды был признан мини-двор кухни Кабардино-Балкарии, второе место заняла кухня Грузии, третье - Карачаево-Черкесии.

Организатором мероприятия выступает Фонд социальных и благотворительных проектов "Посети Кавказ" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, компании "Курорты Северного Кавказа", Минэкономразвития, а также Центра поддержки предпринимательства КЧР и Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарии.