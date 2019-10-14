"Трезвая Россия" просит ФАС проверить телеканалы на нелегальную рекламу пива

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Представители федерального проекта "Трезвая Россия" с начала года направили 12 обращений в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить телеканалы на предмет трансляции запрещенной рекламы пива. Об этом в понедельник сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев в рамках третьего Всероссийского форума по общественному здоровью.

В России с 2012 года существует запрет на рекламу пива по ТВ и радио. 21 июля 2014 года поправками в закон "О рекламе" была временно разрешена реклама пива во время телетрансляций спортивных соревнований. Однако данная поправка действовала до 31 декабря 2018 года.

"Следует запретить рекламу алкоголя на телевидении. Вы можете сказать, что у нас такой запрет действует, де-юре - да, де-факто - нет <...> Только с начала этого года [мы направили] 12 писем руководству ФАС с просьбой отреагировать", - рассказал он.

Как пояснил Хамзаев ТАСС, в своих обращениях представители федерального проекта предоставили информацию о нарушениях телеканалов - время, в которое транслировалась реклама пива, содержание рекламы и сколько эфирного времени она занимает. "Был закон, который сделан был для Чемпионата мира по футболу. Он закончился 1 января 2019 года, то есть, с 1 января идет грубейшее нарушение закона", - пояснил он, добавив, что ответа от ФАС получено не было.

Комментариями представителей Федеральной антимонопольной службы ТАСС пока не располагает.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". В рамках форума участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.