В Дагестанском нацпарке займутся спасением нерпы и лиан

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Создание национального парка "Самурский", в состав которого войдет единственный в России субтропический лиановый лес на юге Дагестана, позволит не только сохранить редкие и исчезающие виды растений и животных на этой территории, но и послужит развитию научных исследований, экологического туризма и связанного с ним малого бизнеса, сообщили ТАСС представители ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский", в ведении которого будет находиться будущий нацпарк.

С созданием национального парка до конца года весь лесной фонд в дельте Самура перейдет под охрану заповедника "Дагестанский" - сейчас он отвечает за охрану растительного и животного мира Самурского заказника, при этом собственно лес остается в ведении ГКУ "Самурский лесопарк".

"Теперь будет один ответственный за все. Конечно, это большой плюс. Будут более регулярные научные экспедиции, более полноценная научная работа - здесь есть что исследовать", - сказал ТАСС госинспектор заповедника "Дагестанский" Магомедбек Гаджиев.

Создание нацпарка предполагает выделение на его территории нескольких зон, в том числе заповедных, доступ в которые будет практически полностью запрещен, особо охраняемых - с ограниченным посещением, а также рекреационных, предусматривающих развитие туризма. В состав нацпарка планируется включить также часть акватории Каспийского моря. Протяженность охранной зоны в акватории пока точно не определена. По мнению старшего научного сотрудника заповедника "Дагестанский", заведующего лабораторий морской биологии Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Руслана Бархалова, она должна быть не менее 1 км.

"У нас есть морские виды рыб, которые в период нереста мигрируют вдоль дагестанского побережья на северный Каспий. В связи с этим мы должны увеличить охранную зону, чтобы предотвратить появление там промысловых участков. Также в последние годы у нас резко снизилась численность осетровых и лососевых, естественного воспроизводства практически нет, и чтобы увеличить их количество, также необходима охранная зона - чтобы лосось не вылавливали, когда он поднимается на нерест", - сказал Бархалов.

Он добавил, что создание нацпарка и установление охранной зоны в акватории моря также помогут восстановлению численности каспийской нерпы - единственного млекопитающего Каспийского моря. "Эта проблема сегодня очень актуальна, в последние два-три года мы видим массовую гибель каспийской нерпы, причины которой точно не определены. За последние 30-40 лет численность тюленя сократилась в несколько раз", - пояснил эксперт, добавив, что охота на каспийскую нерпу запрещена, однако животные гибнут, попадая в рыболовные сети, установленные вблизи побережья.

Рабочие места и международное сотрудничество

Как отметил замдиректора по научной работе заповедника "Дагестанский" Гаджибек Джамирзоев, при создании нацпарка придется учитывать целый ряд накопленных годами проблем. В частности, ввод платного посещения территории парка неизбежно приведет к недовольству тех, кто привык бывать в Самурском лесу и на побережье бесплатно. Кроме того, придется решать вопросы с арендаторами лесного фонда, ограничивать выпас скота на заповедных территориях. Однако в заповеднике уверены, что местные жители получат от создания парка вполне ощутимые выгоды, в том числе новые рабочие места.

"Будет расширена служба, которая занимается экологическим просвещением и развитием туризма - одним из основных направлений деятельности нацпарка. Этому мы будем уделять большое внимание, потому что нам нужно будет не просто развивать туризм, но и регулировать турпотоки, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. Будут открыты экскурсионные маршруты, экологические тропы, визит-центры - чтобы людям интересно было туда приходить и познавать природу. И конечно же, работать там будут прежде всего местные жители", - сказал Джамирзоев.

Кроме того, появление нацпарка послужит развитию малого бизнеса, связанного с туризмом и оказанием услуг. "Люди смогут там развивать народные промыслы, обслуживать туристов, открывать какие-то магазины с сувенирами, точки питания и так далее", - пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что для местных жителей предусмотрено бесплатное посещение территории нацпарка, согласованы возможности по выпасу скота, сбору лекарственных растений, грибов и ягод.

Еще одна возможность, которую открывает создание национального парка, - международное сотрудничество по охране природных территорий, считает замдиректора заповедника.

"С другой стороны [границы] есть азербайджанский национальный парк "Самур-Ялама". Там, где создается горный кластер, с азербайджанской стороны находится Шахдагский национальный парк. То есть в перспективе мы можем выйти на сотрудничество между Россией и Азербайджаном по сохранению экосистем Восточного Кавказа и всей дельты Самура. Если нам удастся это сделать, это будет первый для региона международный опыт создания трансграничных ООПТ, - подчеркнул Джамирзоев.

Лианы, вода и орхидеи

Дорога к Самурскому лесу от Махачкалы занимает около трех часов. Большого наплыва туристов, особенно в будни, здесь нет. К тому же кроме самого леса туристов здесь пока ничего особенного не ждет - какие-либо организованные развлечения и туристическая инфраструктура практически отсутствуют.

Госинспектор Магомедбек Гаджиев сообщил, что "сейчас тут спокойно", а раньше было много браконьеров. По его словам, за прошедшие десять лет - в 2009 году Самурский заказник был предан в ведение заповедника "Дагестанский" - браконьерство практически удалось победить, а площадь леса, неумолимо сокращавшаяся еще несколько лет назад, начала постепенно восстанавливаться. Одна из причин - прекращение незаконной рубки деревьев жителями окрестных сел. "Для отопления рубили, а теперь газ провели, рубить стало незачем", - пояснил Гаджиев.

Стволы деревьев в этом лесу плотно увиты лианами. Лианы свисают с веток вниз, местами образуя плотный занавес. Есть среди них и такие, чей стебель запросто выдерживает вес взрослого человека. По словам Гаджиева, в лесу насчитывается около десяти видов лиан. "Сарсапарель, обвойник греческий, ломонос, девичий виноград, плющ Пастухова - он вечнозеленый, зимой очень красиво выглядит. А весной тут орхидеи цветут, но рвать их запрещено", - отметил инспектор.

По данным департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу, в общей сложности флора Самурского заказника насчитывает более 500 видов, среди которых немало эндемичных форм (свойственных определенной географической местности), а также редких и исчезающих видов. Здесь обитает более 300 видов птиц, в том числе более 50 редких и исчезающих.

Самурский лес питается подземными водами, которые выходят на поверхность десятками родников. В конце 1980-х годов подземные воды Присамурского месторождения решили использовать для водоснабжения находящегося в 60 км Дербента. Однако строительство Самурского водовода было приостановлено - в том числе из-за негативной реакции местных жителей, увидевших в строительстве угрозу лиановому лесу.

О Самурском лесе

Национальный парк "Самурский" в Дагестане планируется создать до конца 2019 года, в него войдут около 56 тыс. га на юге республики, на границе с Азербайджаном. Парк будет состоять из двух кластеров: "Дельта Самура", в который включат Самурский лес в Дербентском и Магарамкентском районах, а также кластер "Шалбуздаг", включающий в себя горные территории в Докузпаринском и Ахтынском районах республики. Проектированием национального парка занимается ВНИИ "Экология" Минприроды России, с участием Всемирного фонда природы, Дагестанского заповедника и ведущих ученых-экспертов научных центров и вузов Дагестана.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям пообещал обратить внимание на проблему Самурского леса в Дагестане. Таким образом Путин отреагировал на выступление главы Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Арифа Керимова, попросившего президента о помощи. По словам Керимова, из-за постоянного воздействия хозяйственной деятельности человека за последние несколько десятилетий площадь Самурского леса сократилась в четыре раза.

Самурские лиановые леса представляют собой сложный комплекс тополевников, ольшаников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом покрывавших практически всю дельту реки Самур. В 1982 году был организован государственный природный заказник федерального значения "Самурский", его общая площадь - 11,2 тыс. га, он расположен на территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского (1,9 тыс. га) районов Дагестана. В 2009 году заказник был передан в ведение заповедника "Дагестанский". К основным объектам охраны в заказнике относятся уникальный массив Самурского лианового леса, кабан, косуля, камышовый кот, лесной кот, места остановок и зимовок водоплавающих и околоводных птиц, нерестилища ценных видов рыб.