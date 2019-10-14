Задержанного по делу о беспорядках в Москве Кулинича отпустили после допроса в СК

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи СК России допросили и отпустили активиста движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинича. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Ранее в понедельник источник ТАСС сообщил, что сотрудники правоохранительных задержали Кулинича в рамках дела о беспорядках в Москве. "Дэнни Кулинич освобожден после допроса, у него изъят мобильный телефон, поэтому он был не на связи", - сообщил юрист.

По словам источника, знакомого с материалами дела, с​​​​​​ледователи СК допрашивали активиста Кулинича в качестве свидетеля.

"Допрашивали в качестве свидетеля", - сказал он.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в рамках расследования так называемого московского дела задержаны еще четверо участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. По ее словам, в качестве подозреваемых задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По местам их жительства проведены обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет добиваться их ареста. По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Как отметила Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. В этой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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