Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров назвал самым приятным в учебе стройотряды и капустники

Глава МИД России отметил, что самым сложным "было заставить себя во время сессии начать готовиться к экзаменам"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает самыми приятными воспоминаниями о времени обучения в МГИМО работу в стройотрядах и участие в капустниках. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" к 75-летию МГИМО, фрагмент которого размещен на сайте ведомства в понедельник.

На эту тему
Известные выпускники МГИМО

"Самым сложным, наверное, было заставить себя во время сессии начать готовиться к экзаменам, - сказал Лавров. - Самым приятным были стройотряды и, конечно, наши знаменитые капустники. Тогда на курсе учились в основном юноши".

Как отметил министр, эти вечера были регулярными и популярными. "К нам приходили девушки из Института иностранных языков им. Мориса Тореза (МГЛУ), - добавил он. - Дружили университетами".

Лавров также поделился воспоминаниями о стройотрядах. "Сразу после поступления наш курс был отправлен на строительство телецентра. Мы рыли котлован под телецентр рядом с возводившейся тогда Останкинской башней. Эти две недели были для меня чудесным временем. Я его часто вспоминаю", - рассказал министр.

МГИМО 14 октября отмечает 75-летний юбилей. Лавров окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО в 1972 году.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Президент Азербайджана утвердил соглашение о сотрудничестве с РФ в сфере труда и соцзащиты
Оно предусматривает сотрудничество в планировании и развитии человеческих ресурсов, повышении качества рабочей силы, в том числе подготовку и применение профессиональных стандартов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС