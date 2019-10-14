Лавров назвал самым приятным в учебе стройотряды и капустники

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает самыми приятными воспоминаниями о времени обучения в МГИМО работу в стройотрядах и участие в капустниках. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" к 75-летию МГИМО, фрагмент которого размещен на сайте ведомства в понедельник.

"Самым сложным, наверное, было заставить себя во время сессии начать готовиться к экзаменам, - сказал Лавров. - Самым приятным были стройотряды и, конечно, наши знаменитые капустники. Тогда на курсе учились в основном юноши".

Как отметил министр, эти вечера были регулярными и популярными. "К нам приходили девушки из Института иностранных языков им. Мориса Тореза (МГЛУ), - добавил он. - Дружили университетами".

Лавров также поделился воспоминаниями о стройотрядах. "Сразу после поступления наш курс был отправлен на строительство телецентра. Мы рыли котлован под телецентр рядом с возводившейся тогда Останкинской башней. Эти две недели были для меня чудесным временем. Я его часто вспоминаю", - рассказал министр.

МГИМО 14 октября отмечает 75-летний юбилей. Лавров окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО в 1972 году.