Дорожную карту корпоративной программы Минздрава РФ подписали на форуме в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минздрав РФ и РЖД подписали в понедельник дорожную карту по реализации меморандума о взаимодействии в области общественного здоровья и развития экспорта медицинских услуг на III Всероссийском форуме по общественному здоровью. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Отдельный блок - это корпоративные программы. Я рад сказать, что на Дальневосточном форуме министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой и руководителем Российских железных дорог Олегом Валентиновичем Белозеровым было подписано соглашение о сотрудничестве и реализации корпоративных практик. В целях реализации этого соглашения подготовлена дорожная карта, и мы эту дорожную карту подпишем на форуме", - сказал Салагай перед подписанием документа.

Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья по поручению министра здравоохранения Минздрав разрабатывал совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины. В разработке участвовали Российский союз промышленников и предпринимателей, экспертное и бизнес-сообщество. Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

Всероссийский форум по общественному здоровью проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". Участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.