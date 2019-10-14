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Проявления депрессии обнаружили у 26% москвичей по итогам тестирования

Тест на наличие симптомов депрессии прошли 15, 6 тыс. человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 15 тыс. жителей Москвы приняли участие в тестировании на наличие симптомов депрессии, который провел департамент труда и соцзащиты населения Москвы 10 и 11 октября. У 26% нашли проявления депрессивного состояния, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Из числа москвичей, проходивших тест, среди 15 603 человек у 73,6% москвичей нет признаков депрессии, у 26,4%, предположительно, есть проявления депрессивного состояния", - говорится в сообщении.

Тест можно было пройти на сайте департамента или в 50 учреждениях столицы лично: в 23 территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и в 27 семейных центрах.

Все, кто проходил тест офлайн, смогли на месте поговорить с психологом и записаться на полноценную консультацию. Как отметила директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко, слова которой приводятся в сообщении, если результат теста подтверждал низкий, средний или высокий уровень депрессии, людям рекомендовалось обратиться за консультацией психолога в подразделения Московской службы психологической помощи населению.

Всемирный День психического здоровья отмечается 10 октября. В России этот праздник существует с 2002 года.

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Россия
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