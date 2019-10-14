Кириенко: более 550 НКО смогли получить президентские гранты после нескольких попыток

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 550 некоммерческих организаций (НКО), получивших президентские гранты по итогам второго конкурса 2019 года, смогли выиграть только после нескольких попыток. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

"551 НКО ранее подавала заявки, однако набрать необходимое количество баллов смогли не сразу. Так, 79 организаций набрали проходные баллы с четвертой попытки, 41 организация - с пятой, 39 организаций победили лишь с шестого раза", - сказал Кириенко.

Ранее он сообщил, что в конкурсе победили более 2 тыс. НКО, они получили более 4,3 млрд рублей.

Всего, по данным Кириенко, в конкурсе на получение президентских грантов с 2017 года приняли участие более 22 тыс. НКО, что составляет более 10% от всех некоммерческих организаций, работающих в стране.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство", благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

30 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).