Срыв сроков строительства новгородских детсадов связан с дефицитом стройкомпаний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Затягивание сроков строительства детских садов в Великом Новгороде в рамках нацпроекта связано с несовершенством закона о контрактной системе в области госзакупок (ФЗ №44) и отсутствием в регионе крупных стройкомпаний, имеющих законодательное право возводить такие объекты, сообщил журналистам в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В 2019 году в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" должно было завершиться строительство трех детских садов в Великом Новгороде в микрорайонах Ивушки, Псковский и Северный общей стоимостью более 480 млн рублей. Однако в сентябре подрядчики официально заявили, что не укладываются в сроки. Одна из фирм приостановила стройку объекта в Псковском микрорайоне, после чего власти Великого Новгорода приняли решение расторгнуть с ней контракт. Оба подрядчика, выигравшие аукционы на строительство, - компании из Ленинградской области.

"На ситуацию, [сложившуюся со строительством детских садов в Великом Новгороде], повлияло отсутствие крупных строительных компаний в Новгородской области. По всей стране есть проблема обманутых дольщиков, когда решали эту проблему, переводили [стройкомпании] на эскроу-счета, им запретили заниматься другими работами, кроме строительства жилья. И все те крупные подрядчики, которых мы знаем, не могут сегодня выходить на работы по строительству иных объектов", - сказал Никитин.

По словам губернатора, подобные проблемы со строительством соцобъектов возникают и в других регионах страны. По его мнению, возникающие сложности связаны и с несовершенством законодательства, связанного с закупками. Ситуацию в Новгородской области усугубил и тот факт, что аукцион на строительство детских садов в Великом Новгороде прошел до внесения изменений в ФЗ №44 в июле 2019 года. Муниципальные контракты с подрядчиками были заключены в конце 2018 года.

"Если подрядчик не внесен в черный список, мы не имеем право его не допустить. Проблему нужно решать через нормативную базу. Должно быть больше прав у заказчика, то есть муниципалитета. При этом, может быть, должно быть и больше обязанностей у муниципалитета с точки зрения выбора подрядчика", - пояснил Никитин, отметив, что детские сады в Великом Новгороде будут достроены, регион окажет областному центру поддержку в этом вопросе.

В рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" до 2021 года в Новгородской области должно появиться 13 детских садов. В 2019 году должны были завершить строительство трех в Великом Новгороде в микрорайонах Ивушки, Псковский и Северный.