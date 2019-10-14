Патриарх Кирилл: демократия не должна сопровождаться уходом от религиозных ценностей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Демократический характер государства не должен приводить к отказу от традиционных христианских ценностей и массовой секуляризации (снижения роли религии) общества. Об этом сказал в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Швейцарии Йоханном Шнайдером-Амманом в своей резиденции в Даниловом монастыре Москвы.

"Мы глубоко убеждены в том, что демократическое устройство государства не обязательно должно сопровождаться тотальной секуляризацией и вытеснением христианских и вообще религиозных ценностей из жизни общества. Мы с тревогой наблюдаем за теми процессами, которые происходят сегодня в западном обществе, и не до конца понимаем, почему традиционные нравственные ценности несовместимы с секулярным устройством общества и демократическим устройством государства", - сказал он.

Патриарх Кирилл напомнил, что Русская православная церковь находится в диалоге со всеми парламентскими партиями. "У нас хорошие отношения с парламентом, диалог с парламентскими партиями. Церковь не поддерживает ни одну из партий, но с каждой из партий, присутствующих в парламенте, у нас есть диалог, и мы ценим возможность обмениваться мнениями и вносить свой вклад в развитие демократического устройства нашей страны и сохранение тех нравственных ценностей, без которых жизнь человека подвергается большой опасности", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

В ходе встречи патриарх Кирилл отметил, что, несмотря на различия, Россию и Европу беспокоят одинаковые проблемы, и призвал скоординировать усилия в их решении. "Я знаю, что скоро в Швейцарии будут парламентские выборы и что швейцарцев беспокоят такие темы как социальное неравенство, проблемы климата и экологии, миграция. Но эти же проблемы беспокоят и нас, это свидетельствует о том, что эти проблемы имеют глобальное измерение и не привязаны к какой-то стране или культуре. Я глубоко убежден, что мы все вместе должны решать эти проблемы, в этом отношении большая роль у международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в вашей стране, а также у двусторонних отношений между странами и более широкого диалога, в котором принимает участие наша церковь", - добавил он.

Готовность к диалогу

Президент Швейцарии выразил готовность предоставить площадку для диалога в преодолении раскола, который сложился в православии после признания Константинопольским патриархатом так называемой "Православной церкви Украины". "В нашей реальности мы страдаем больше от равнодушия и безразличия, чем от расколов. У вас вызывает озабоченность вопрос единства православной церкви на фоне происходящего на Украине, а у нас - озабоченность в связи с тем, что многие люди, к сожалению, равнодушны к вопросам веры и религиозных ценностей. Мы признаны как страна, которая оказывает добрые услуги и которая умеет это делать, мы с удовольствием предоставим свои услуги, чтобы можно было искать решение, устраивающее всех", - сказал Амман.

Он также выразил надежду, что Русская православная церковь окажет помощь церквям Европы в вопросе сохранения и отстаивания общих моральных и нравственных христианских ценностей.