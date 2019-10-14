Президент Азербайджана утвердил соглашение о сотрудничестве с РФ в сфере труда и соцзащиты

БАКУ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник соглашение о сотрудничестве с Россией в области труда, занятости и социальной защиты населения. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

"Утвердить соглашение о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, подписанное 24 мая 2019 года в городе Баку", - говорится в документе.

Соглашение предусматривает сотрудничество двух министерств в нормативно-правовом регулировании проблем труда, занятости и социальной защиты населения, планировании и развитии человеческих ресурсов, повышении качества рабочей силы, в том числе подготовку и применение профессиональных стандартов. Кроме того, два министерства будут взаимодействовать в разработке активных мер содействия занятости, совершенствовании системы мониторинга и прогнозирования рынка труда, решении трудовых споров.

В документе также нашли отражение вопросы, связанные с политикой в области занятости и трудовой миграции, сокращением бедности, развитием систем медико-социальной экспертизы и реабилитации, социальной интеграции лиц с инвалидностью, разработкой совместных проектов, координацией научных исследований и программ в указанных областях.