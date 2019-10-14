Фонд грантов назвал сто лучших проектов НКО по итогам 2017 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов определил сотню лучших социальных проектов, созданных некоммерческими организациями (НКО) в 2017 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Была тяжелая задача определить сто проектов, которые стали лучшими по итогам 2017 года. Была бурная дискуссия, потому что по целому ряду проектов эксперты поставили одинаковые баллы", - сказал Кириенко, добавив, что перечь лучших проектов будет размещен в интернете.

Он уточнил, что одним из критериев для отбора проектов является возможность их тиражирования. "Сто лучших проектов - это пример для других. Поэтому, выбирая между двумя очень хорошими проектами, мы старались выбрать такой, который может быть распространен на территорию других населенных пунктов, других регионов нашей страны", - подчеркнул Кириенко.

В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин уточнил, что к критериям для отбора относилось качество реализации проекта, "чтобы мероприятия проходили так, как было запланировано". "Второй критерий - это достижение социальных результатов, то есть проекты должны дать реальный социальный эффект, который ощутят на той территории, на которой они реализуются", - добавил он. Также, по словам Чукалина, учитывалась информационная открытость реализации проекта.

В пресс-службе фонда уточнили, что сотню лучших проектов планируется определять по итогам каждого года.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти десять лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство", благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

30 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).