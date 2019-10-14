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В Крыму подняли со дна моря затонувшую в 1943 году немецкую самоходную артустановку

Из боевого отделения орудия специалисты ОМОН "Беркут" изъяли 52 артиллерийских снаряда калибра 75 мм и несколько пулеметных лент

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Самоходную артиллерийскую установку, которая находилась на борту затопленного в 1943 году судна, подняли со дна Черного моря неподалеку от берегов Крыма, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по городу Севастополю.

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"Накануне в Евпаторийской акватории участники экспедиция под руководством специалистов Министерства обороны Российской Федерации и географического общества России подняли с глубины 26 м немецкую артиллерийскую установку StuG III времен Второй мировой войны. Специалистам инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии поручили обследовать уникальную находку на возможность присутствия в ее отсеках взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машина находилась на борту транспортного судна Santa Fe, которое в 1943 году, следуя из Румынии в Крым с грузом боеприпасов и техники, был потоплен советской подлодкой неподалеку от Евпатории. Основной груз корабля составляли самоходные артиллерийские установки StuG III, которые были широко распространены в частях вермахта в то время.

"Инженерно-техническая группа ОМОН "Беркут" обследовала поднятую со дна моря технику. В боевом отделении самоходного орудия взрывотехники обнаружили заряженный боекомплект. Специалисты ОМОН "Беркут" изъяли 52 артиллерийских снаряда калибра 75 мм и несколько пулеметных лент. Несмотря на то, что боекомплект пролежал более 70 лет под водой, он все так же представляет опасность для окружающих", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, все взрывоопасные предметы переданы специалистам МЧС для последующей утилизации, а боевая машина займет место в музейном фонде.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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