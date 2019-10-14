Минюст предложил повысить штрафы для кафе и ресторанов за некачественную пищу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минюст разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие повышенные штрафы за нарушения требований к безопасности пищевой продукции в ресторанах и барах, приведшие к отравлению посетителей. Соответствующий законопроект о дополнении статьи 6.6 КоАП РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, если нарушения требований технических регламентов при приготовлении пищи или напитков и их хранения в столовых, ресторанах, кафе, барах приведет к причинению вреда здоровью потребителей, предлагается установить штраф для сотрудника от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предлагается установить штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до десяти суток.

Отдельно в законопроекте предполагается предусмотреть увеличенные штрафы за нарушение требований технических регламентов, приведших к несоответствию продукции микробиологическим нормативам безопасности. Так, предлагается установить штраф для граждан до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 30 тыс. рублей и для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.

Действующая статья предусматривает в целом за несоблюдение технических регламентов приготовления пищи и напитков административные штрафы для граждан до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 50 тыс. рублей.