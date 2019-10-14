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Северный Кавказ

В Нальчике завершился проект основанный на обычае кавказского гостеприимства

В куначестве приняли участие 18 семей (9 принимающих и 9 направляющих)

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Юноши из Ростовской области, Карачаево-Черкесии (КЧР) и Кабардино-Балкарии (КБР) познакомились с традициями этих регионов, приняв участие в проходившем 7-14 октября молодежном проекте "Куначество-2019", который завершился в понедельник в Нальчике.

Проект основан на древнем кавказском обычае (куначестве) передавать мальчиков на воспитание в семьи друзей, нередко принадлежавшим к другим народам. По замыслу организаторов, проект направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий. В нем приняли участие 18 семей (9 принимающих и 9 направляющих), которые представляли разные народы и культуры КБР, КЧР и Ростовской области. Проект предполагает проживание кунака (юноши) в другой семье, ознакомление с традициями и бытом.

"[Участникам] надо было и себя показать, и понять, как живут, работают, общаются те люди, с которым проводишь время. Я думаю, что проект удался. Еще раз хочу выразить огромную благодарность родителям, которые разделили эту ответственность, как отправляя своих сыновей, так и принимая", - сказал и. о. министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов на церемонии закрытия.

Юноши подготовили фильм, в котором рассказали, как провели неделю. "Ребята для себя в этих семьях что-то нашли, и это то, чем возможно стабилизировать межнациональные отношения, чтобы был мир в наших братских республиках. У нас действительно теплые, братские отношения, и хотелось бы, чтобы они перешли на наше молодое поколение", - отметил начальник отдела министерства Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Артур Коркмазов.

Проект "Куначество" реализуется с 2009 года, за это время познакомились более 320 подростков из различных регионов России, в 2015 году проект приобрел статус международного - детей из КБР принимали в турецком Трабзоне.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияРостовская областьСКФОКабардино-Балкария
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