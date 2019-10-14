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Визит патриарха Кирилла в Южную Корею запланирован на июнь 2020 года

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Россия рассчитывает на содействие южнокорейской стороны в организации поездки

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Южную Корею в июне 2020 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером южнокорейского парламента Мун Хи Саном в понедельник.

"В следующем году ожидается визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Корейский полуостров, предположительно, это июнь месяц", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Россия рассчитывает на содействие южнокорейской стороны в организации поездки.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРеспублика КореяКирилл (патриарх)
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