Визит патриарха Кирилла в Южную Корею запланирован на июнь 2020 года

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Южную Корею в июне 2020 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером южнокорейского парламента Мун Хи Саном в понедельник.

"В следующем году ожидается визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Корейский полуостров, предположительно, это июнь месяц", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Россия рассчитывает на содействие южнокорейской стороны в организации поездки.