В Киеве к синагоге подбросили "окровавленное" чучело главы Объединенной еврейской общины

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные оставили у здания синагоги им. Бродского в Киеве чучело бизнесмена Игоря Коломойского, залитое красной краской. Об этом в понедельник сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Неизвестные в камуфляже оставили на ступеньках синагоги Бродского облитое красной краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского", - написал Долинский на своей странице в Facebook.

Долинский отметил, что именно сегодня проводится марш Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

Игорь Коломойский занял пост президента Всеукраинского союза еврейских общественных организаций "Объединенная еврейская община Украины" в 2008 году.

Марши националистов

В 2014 году пришедшая к власти на Украине команда Петра Порошенко перенесла День защитника с 23 февраля на 14 октября. С тех пор ежегодно украинские националисты получили возможность уже в государственный праздник отмечать образование УПА. Они проводят марши, чаще всего с факелами, в которых обычно задействованы не менее десяти тысяч человек. Националисты лозунгами прославляют своих героев - Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также высказывают требования к власти.

Боевое крыло ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в РФ) - УПА - было создано в 1943 году. Действуя в основном на Западной Украине, боевики УПА ориентировались на использование экстремистских средств, в том числе открытого террора, для создания "национально правильного" государства. В годы Великой Отечественной войны они, сотрудничая со спецслужбами нацистской Германии, воевали против Советского Союза.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по фамилии их главаря Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тыс. поляков и около 28 тыс. евреев.