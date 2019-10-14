Почти 90% победителей второго в 2019 г. конкурса грантов президента РФ - региональные НКО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в понедельник сообщил журналистам, что 87% победителей второго в этом году конкурса на предоставление грантов президента РФ приходится на долю региональных НКО.

"Сейчас у нас эта доля получается 87% проектов, получивших финансирование, это не столичные организации, это регионы", - сказал Кириенко по итогам заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

По его словам, в числе победителей несколько проектов, получивших гранты на сумму 100 тысяч рублей. "Один из них - это проект НКО из Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области. Он направлен на поддержку пенсионеров и инвалидов, переобучение, всевозможные курсы и главное - общение, так и называется "Нет одиночества! Время - общению", - подчеркнул Кириенко. По его словам, проект получился "теплым и симпатичным".

Также он выделил проект "Командоры - песнь моя", направленный на развитие языка и культуры алеутов на Командорских островах. "Очень много таких проектов в маленьких населенных пунктах, которые далеко от больших городов, это как раз очень важно, что у нас именно такие проекты имеют возможность побеждать", - отметил Кириенко.

Как сообщили в пресс-службе фонда, во втором конкурсе этого года самый большой грант (75 млн рублей) будет выделен на реализацию проекта "Международный студенческий чемпионат по программированию", который подготовлен Фондом развития физтех-школ совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Каждый год разные города мира борются за право приема финала чемпионата, летом 2020 года финал чемпионата впервые пройдет в Москве на базе МФТИ.

Сохранение истории

Кириенко отметил большое количество проектов, направленных на сохранение исторической памяти, что обусловлено приближением 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"По итогам состоявшегося конкурса поддержку получат 122 проекта на общую сумму 284 млн рублей, приуроченных ко Дню Победы", - уточнил председатель объединенного экспертного совета конкурса Андрей Клепач.

Кириенко также коснулся вопроса получения президентских грантов организациями, которые ранее находились в реестре иностранных агентов. "На что я обращаю внимание, что у нас достаточное количество организаций, которые ранее были в реестре иностранных агентов, вышли из него, отказались от получения иностранного финансирования, после этого пришли со своими заявками в фонд президентских грантов. Среди победителей [состоявшегося конкурса] такие есть", - подчеркнул он.

В пресс-службе фонда уточнили, что самый большой объем финансирования по итогам конкурса получили проекты в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни (354 проекта на 548 млн рублей). Также поддержано более 300 проектов в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и социальной защиты граждан. Более 260 инициатив победителей направлено на поддержку науки, образования и просвещения.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти десять лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство", благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

30 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).