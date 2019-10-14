Левин: проект о блокировке материалов о жестком обращении с животными требует обсуждения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Законопроект о введении досудебной блокировки сайтов в интернете, содержащих материалы о жестоком обращении с животными, требует детального обсуждения. Такое мнение высказал председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя внесенную в понедельник инициативу главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Законопроект имеет положительное заключение правительства РФ в части, касающейся финансово-экономического обоснования, что говорит о серьезной работе, проделанной автором перед внесением документа в Госдуму", - отметил Левин, слова которого приводит его пресс-служба. По оценке депутата, инициатива "затрагивает важную тему, касающуюся вопроса воспитания детей в концепции гуманного отношения к самому себе, другим людям и окружающему миру". "Информационная среда, окружающая их, должна стимулировать развитие интеллектуального и творческого потенциала, прививать общепринятые нормы поведения", - согласился он.

"Материалы о жестоком обращении с животными по своей природе имеют склонность к неконтролируемому вирусному распространению, однако предлагаемая идея требует детального обсуждения", - указал при этом глава комитета. По его словам, "практика показала, что зачастую именно подобные интернет-публикации помогали привлечь внимание общества к проблеме, а в ряде случаев - найти и привлечь виновных к ответственности".

Согласно документу, орган, уполномоченный принимать решение об ограничении доступа к соответствующим информационным ресурсам, будет определяться правительством РФ. Сейчас информация о жестоком обращении с животными может признаваться запрещенной к распространению на территории РФ только по решению суда.

В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного статьей 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными"), на сайтах в сети интернет "соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции", отмечается в сопроводительных документах.