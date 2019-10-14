Активисты Greenpeace высадились на нефтяные платформы Shell в Северном море

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Активисты организации Greenpeace высадились на две нефтяные платформы Brent в Северном море, принадлежащие британо-голландской Royal Dutch Shell, в знак протеста против планов компании оставить в море бетонные опоры платформ после прекращения добычи нефти. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

"Мы можем подтвердить, что двое активистов высадились на платформу Brent Alpha, тогда как еще один забрался на бетонные опоры платформы Brent Bravo. Безопасность протестующих, равно как и наших работников - наша главная задача на данный момент", - приводит корпорация слова представителя Royal Dutch Shell.

Shell пытается добиться от британского правительства разрешения оставить 22-тонные бетонные опоры на месте после демонтажа платформ. В Greenpeace считают, что внутри бетонных опор останутся "тысячи тонн опасных отходов" и призывают власти королевства не давать такое разрешение.

Начиная с 1976 года на месторождении Brent, расположенном в 186 км к северо-востоку от Шетландских островов, добыто около трех миллиардов баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте, что обеспечивало около 10% добычи Великобритании. Решение о закрытии месторождения было принято в 2017 году.