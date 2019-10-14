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Власти Венесуэлы повысили минимальную зарплату в стране почти в четыре раза

Согласно официальному обменному курсу, речь идет об увеличении с $2 до $7,6

ТАСС, 14 октября. Руководство Венесуэлы приняло решение повысить размер минимальной заработной платы на 375% - с 40 тыс. до 150 тыс. суверенных боливаров. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по делам трудящихся Конституционной ассамблеи страны Франсиско Торреальба.

"[Новый] минимальный доход для всех трудящихся Боливарианской Республики Венесуэла был установлен на уровне 300 тыс. суверенных боливаров, из которых 150 тыс. составляет минимальная заработная плата и еще 150 тыс. - сумма социалистического потребительского набора (надбавка, предназначенная для приобретения продуктов питания - прим. ТАСС)", - написал он в Twitter.

Торреальба не уточнил, когда распоряжение о новом размере минимальной заработной платы вступает в силу. Согласно официальному обменному курсу, опубликованному в понедельник на сайте Центрального банка Венесуэлы, речь идет об увеличении с $2 до $7,6 (за $1 дают 19 733,41 суверенных боливаров - прим. ТАСС).

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Теги
Венесуэла
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