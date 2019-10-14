Похолодание и заморозки ожидаются в регионах ПФО, Кировской области и Башкирии

ТАСС, 14 октября. Температура ниже климатической нормы на 2-3 градуса ожидается в нескольких регионах Приволжского федерального округа к середине рабочей недели, в Кировской области и Башкирии - заморозки, сообщила в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"К концу недели жители Приволжского федерального округа полностью погрузятся в так называемое предзимье, температурный режим [во многих регионах ПФО] окажется ниже средних многолетних значений примерно на 2-3 градуса. Уже начиная со вторника, температура в регионе начнет снижаться, в середине недели ночные температуры ожидаются близкими к нулю, во второй половине недели в дневные часы будет не выше плюс 1-6 градусов, к дождям присоединится мокрый снег. В выходные дни [ночью] воздух будет остывать до 0 - минус 5 градусов, а на территории Кировской местами до минус 6 - 8 градусов", - сказала Волосюк.

По ее словам, заморозки ожидаются и в Башкирии. "На территории Башкортостана также в середине недели температура приблизится к нулю, а в выходные возрастет угроза ночных заморозков", - отметила собеседница агентства.

В Среднем Поволжье - Пензенской области, Мордовии, Татарстане, Самарской и Саратовской областях - будет немного теплее. "Во вторник дневные температуры ожидаются в диапазоне плюс 8 - 13 градусов, а на территории Саратовской области - до 18 градусов. Но похолодание дойдет и до этих регионов", - рассказала Волосюк. Самой холодной на территории Саратовской области может оказаться среда, когда температура понизится до плюс 2 - 7 градусов, а в дневное время будет не выше плюс 6 - 11 градусов.