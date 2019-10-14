Путину в Эр-Рияде подарили картину с арабским орнаментом

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, совершающий государственный визит в Саудовскую Аравию, получил от саудовской стороны в подарок картину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это традиционная арабская картина", - сказал представитель Кремля, уточнив, что на ней изображен орнамент, который обычно присутствует на арабских коврах.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что президент РФ также сделал подарки принимающей стороне. Так, королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду был преподнесен камчатский кречет, который натренирован на охоту на птиц, а наследному принцу Мухаммеду бен Сальману - высокохудожественное изделие из бивня мамонта.