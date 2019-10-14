Власти Кубани создадут минимум 40 особо охраняемых природных территорий

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 2026 года создать в регионе как минимум 40 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Исторически сложилось, что Кубань - это зеленый край, и мы должны этот статус сохранять, защищая зеленые зоны. Последние четыре года мы ведем эту работу, и у нас должно быть создано еще минимум 40 ООПТ до 2026 года. Это большая и бескомпромиссная работа", - цитирует губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пресс-служба.

С 2015 года в крае создано семь ООПТ регионального значения - по одному памятнику природы в Краснодаре, Кущевском и Туапсинском районах, четыре природные рекреационные зоны в краевом центре. Также границы и режимы особой охраны утверждены для 138 ООПТ регионального значения. По мнению Кондратьева, темп работы необходимо ускорить, пояснили в пресс-службе.

В частности, по поручению губернатора границы территории Агрийского природного заказника, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, будут установлены до 1 декабря. В границы этой ООПТ попали населенные пункты края, аналогичная ситуация сложилась с Абраусским заказником в Новороссийске. Власти Кубани также планируют утвердить границы и режимы особой охраны для трех памятников природы в Новороссийске - "Озеро Абрау", "Озеро Лиманчик" и "Озеро Романтики", проекты постановлений находятся на согласовании в департаменте администрации региона, уточнили в пресс-службе.

"Всего в процессе оформления сейчас находятся 32 особо охраняемых природных территории регионального значения, в том числе "Болгарский остров" и "Киргизские плавни", - добавили в пресс-службе губернатора.