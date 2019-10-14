Детский сад в Кирове закрыли из-за скопления мух после прорыва трубы в подвале

КИРОВ, 14 октября. /ТАСС/. Детский сад №63 в Кирове закрыли на дезинсекцию из-за скопления мух, которые появились в учреждении из-за высокой влажности после прорыва трубы ливневой канализации в подвале здания. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В этом детском саду в конце прошлой недели прорвало трубу ливневой канализации, затопило подвал. Утечку устранили, трубу отремонтировали, но [из-за повышенной влажности] обнаружили скопление мух. Сегодня садик решили закрыть, там нужно провести дезинсекцию, после чего комиссия департамента выедет [на место], посмотрит, все ли в порядке, и детский сад будет открыт", - сказали ТАСС в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, недавно в этом детском саду уже проводилась проверка после жалобы родителей детей, посещающих детсад, на действия заведующей учреждением. Родители были недовольны в том числе качеством питания, состоянием помещений и частыми увольнениями воспитателей и других сотрудников. Проведенная департаментом образования администрации Кирова проверка показала, что рацион питания строго соответствует согласованному с Роспотребнадзором 10-дневному меню, помещения соответствуют санитарным требованиям, при этом действительно за время работы назначенной год назад заведующей детским садом Натальи Бакиной уволилось много сотрудников.

Заведующей поручили организовать работу с родителями, остановить "текучку" кадров и взять под особый контроль работу кухни. Все замечания заведующая должна устранить до 1 ноября, после чего состоится повторная комплексная проверка детского сада.