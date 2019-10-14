Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы "Время" на Первом канале

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.

"Вы, конечно, имеете полное право спросить: почему опять? Что случилось? Или, может, что-то случится в ближайшем будущем? <...> Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому - вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая - но была. Увы", - сказал Клейменов в понедельник в начале выпуска программы "Время".

В феврале 2018 года Клейменов временно вернулся в эфир после 14-летнего перерыва в качестве ведущего передачи. 8 мая он попрощался со зрителями, отметив, что его возвращение в эфир изначально было задумано как "повествование в отмеренных сроках" в связи с необходимостью отладить работу новой новостной студии. Однако 8 октября 2018 года Клейменов вновь вернулся в кресло ведущего программы "Время", которую вел до конца года.

В отсутствие Клейменова ведущими вечернего новостного выпуска на Первом канале были Екатерина Андреева и Виталий Елисеев. Ранее, когда Клейменов вел "Время", они вели передачу в выходные дни

3 октября 2018 года Клейменов получил специальный приз ТЭФИ "За новый образ программы "Время".