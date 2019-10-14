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Около 70 тыс. детей покинули свои дома в результате боев на северо-востоке Сирии

Исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетта Фор сообщила, что четыре ребенка погибли и девять получили ранения

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Четыре ребенка погибли и девять получили ранения в результате боев на северо-востоке Сирии, а число детей, вынужденно покинувших свои дома, приближается к 70 тыс. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Женеве заявлении исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор.

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"ЮНИСЕФ подтверждает, что на северо-востоке Сирии по меньшей мере четыре ребенка были убиты и девять ранены. По сообщениям, семь детей были убиты в Турции", - отметила Фор. Согласно оценкам Детского фонда ООН, "с момента начала боев на северо-востоке Сирии около 70 тысяч детей стали перемещенными лицами".

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ, за время боевых действий, начавшихся 9 октября, атакам подверглись три больницы и одна школа. Гуманитарная помощь, отметила она, может потребоваться не менее чем 170 тыс. детей. Фор призвала "все стороны конфликта и тех, кто может на них повлиять", защищать детей и гражданскую инфраструктуру.

Теги
СирияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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