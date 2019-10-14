Организация "Корпус милосердия" приостанавливает работу на северо-востоке Сирии

ТАСС, 14 октября. Международная гуманитарная организация "Корпус милосердия" приостанавливает деятельность в северо-восточной части Сирии и эвакуирует оттуда своих иностранных сотрудников из-за проведения в этом регионе военной операции Турции. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы сирийского отделения организации Мэйд Фергюсон.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы просто не можем эффективно работать в условиях артиллерийских обстрелов, закрытия дорог и [действий] различных и постоянно сменяющих друг друга вооруженных формирований в районах, где мы работаем", - приводит заявление Фергюсона агентство Reuters.

По его данным, "Корпус милосердия" оказывал помощь на северо-востоке Сирии с 2014 года, обеспечивая гражданское население чистой питьевой водой и предметами первой необходимости.