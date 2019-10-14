Посольство РФ: россияне находятся в аэропорту Барселоны, где проходят протесты

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса из Москвы находятся в аэропорту Барселоны, где проходит акция протеста сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщило в понедельник в Twitter посольство России в Мадриде.

"В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны Эль-Прат находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем, - отметили в диппредставительстве. - Еще один рейс с россиянами прибудет через несколько часов". "Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта, - добавили в посольстве. - На данный момент ситуация находится под контролем местной полиции, продолжаем следить за событиями".

В разных городах Каталонии проходят акции протеста после оглашения вердикта по делу каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости. Одна из манифестаций началась в аэропорту Барселоны. В результате были заблокированы подъезды к воздушной гавани, отменены более 100 рейсов. В течение дня в аэропорту также неоднократно возникали столкновения между полицейскими и участниками протеста.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.