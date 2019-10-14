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В Нью-Йорке прошел парад по случаю Дня Колумба

Зрителями стали около миллиона человек
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Описание
© Сергей Юматов/ТАСС
© Сергей Юматов/ТАСС
© Сергей Юматов/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Около миллиона человек стали зрителями ежегодного парада по случаю Дня Колумба, который прошел в понедельник в Нью-Йорке. В торжественном шествии, по данным его организаторов - "Гражданского фонда Колумба", приняли участие более 130 коллективов.

Участники парада, который начался в 11:30 (18:30 мск), прошли колонной по одной из центральных и самых известных улиц - Пятой авеню. Маршрут шествия начинался в районе 43-й улицы. Спустя три с половиной часа парад завершился рядом с Центральным парком.

В шествии приняли участие многочисленные военные оркестры, танцевальные коллективы, представители гражданских организаций, студенты, сотрудники различных городских служб. Отовсюду звучали торжественные марши и народная музыка.

Многие несли национальные флаги США и Италии, так как в первую очередь День Колумба отмечают представители американо-итальянской диаспоры. Их в Нью-Йорке, по разным оценкам, проживает порядка 700 тыс. человек. Нередко встречались зрители и участники, которые вышли на парад с транспарантами в поддержку политики, проводимой губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо - выходцем из итало-американской семьи.

Во главе колонны шел руководитель "Гражданского фонда Колумба" Массимо Феррагано. "Это потрясающе - иметь возможность восхвалить творческий потенциал и благодетель, которые рождаются, когда наши два народа трудятся вместе. Мы с моей семьей счастливы пройти маршем по Пятой авеню в День Колумба", - приводит его слова телеканал ABC.

Торжества по случаю 300-летия открытия Христофором Колумбом Нового Света, согласно архивным документам, проходили в Нью-Йорке еще в 1792 году, а ровно через 100 лет после этого 23-й президент США Бенджамин Гаррисон выступил со специальной прокламацией по случаю 400-летия памятной даты. В 1937 году по инициативе общественной организации "Рыцари Колумба" (Knights of Columbus) и активистов итальянской общины Нью-Йорка 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт провозгласил 12 октября федеральным праздником - Днем Колумба. С 1971 года дата была сдвинута в календаре на второй понедельник октября.

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