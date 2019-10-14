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Задержанный по делу о беспорядках в Москве Емельянов в ходе допроса вину не признал

По словам адвоката Григория Червонного, следствие предъявит обвинение его клиенту во вторник

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи СК России допросили Владимира Емельянова, задержанного в качестве подозреваемого ранее в понедельник в рамках расследования дела о массовых беспорядках в Москве летом текущего года. Как сообщил ТАСС его адвокат Григорий Червонный, мужчина свою вину не признал.

"27-летний житель Мытищ Владимир Емельянов был допрошен в качестве подозреваемого. Вину он не признал, показал, что никаких незаконных действий не совершал", - сказал защитник.

По словам Червонного, во вторник следствие намерено предъявить Емельянову обвинение. "Предъявление обвинения завтра будет в 17:00, его обвиняют в части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти)", - добавил он.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны еще четверо участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. По ее словам, в качестве подозреваемых задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По местам их жительства проведены обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет добиваться их ареста. По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Как отметила Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

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