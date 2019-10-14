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МГУ и СПбГУ стали лидерами в рейтинге ведущих вузов Восточной Европы по версии QS

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет заняли первые три строчки в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщила пресс-служба проекта "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире.

В шестой выпуск QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia вошло 350 университетов. Российскую высшую школу в списке представляют 105 университетов. Как отметили в пресс-службе проекта, Россия сохранила лидирующие позиции в регионе. "Лидером рейтинговой таблицы стал МГУ имени М. В. Ломоносова, второе место занял СПбГУ, на третьем расположился НГУ, участвующий в проекте "5-100", - говорится в сообщении.

В топ-50 лучших вузов также вошли Томский государственный университет (8-я позиция), Московский физико-технический институт (11-я), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (17-я), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (24-я), Томский политехнический университет (30-я), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (31-я), Уральский федеральный университет (35-я), Казанский федеральный университет (36-я), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (45-я), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (46-я), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (47-я).

Экспорт образования

Всего в сотню лучших университетов вошло 23 российских вуза. Как отметили в пресс-службе, число университетов проекта "5-100", входящих в первую сотню рейтинга, постепенно растет. Если три года назад таких вузов было 14, то в 2017-2019 годах - уже 15.

"У нас амбициозные цели в части развития экспорта образовательных услуг, достичь которых возможно, соединив современные образовательные технологии, инновационный подход, лучшие традиции советской школы и международный опыт. Мы рассматриваем экспорт образования как полноценную сферу экономической деятельности", - процитировали в пресс-службе министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. По его словам, нацпроекты "Образование" и "Наука" позволят в ближайшие годы вернуть российскому образованию лидерство в самых престижных мировых рейтингах.

Как отметила региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, такие вузы-участники проекта "5-100", как ТГУ, НИУ ВШЭ, КФУ, УрФУ, МФТИ и РУДН, улучшили свои показатели по параметрам "репутация среди работодателей" и "академическая репутация".

"Эти два параметра имеют большое значение, поскольку оказывают влияние на все рейтинги QS, от общемировых до предметных; улучшение этих показателей показывает, что перечисленные университеты серьезно относятся к нашим рекомендациям", - подчеркнула Зайцева.

Руководитель исследовательского подразделения QS Бен Саутер отметил, что в сравнении с региональными конкурентами одно из больших преимуществ России, благодаря которому она привлекает так много иностранных студентов, - это возможность проводить занятия в относительно небольших группах.

"Из десяти университетов в регионе с лучшим соотношением количества преподавателей и студентов пять представлены российскими вузами. Результаты исследования QS показывают, что студенты придают большое значение качественному преподаванию и доступности профессорско-преподавательского состава; благодаря пониманию этого регион привлекает студентов, выполняя свои высокие планы по привлечению иностранных студентов", - привели его слова в пресс-службе QS.

Критерии

В рейтинге используется адаптированная методология общего мирового рейтинга университетов QS. В общей сложности оценивается 10 критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов. Результаты могут быть отсортированы так, чтобы сравнивать университеты по каждому индикатору.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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