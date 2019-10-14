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В России вступил в силу закон о порядке уведомления о выходе из гражданства другой страны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Закон, устанавливающий процедуру уведомления гражданином России о выходе из гражданства иностранного государства или прекращении права на постоянное проживание в другой стране, во вторник вступил в силу. Ранее данный документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается право российских граждан, которые имеют также гражданство другого государства или право постоянного проживания в другой стране, подавать письменное уведомление о прекращении гражданства этого государства или права постоянного проживания в нем в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства или по месту своего пребывания в РФ, или по месту фактического нахождения в России.

Такое уведомление может быть подано также законным представителем гражданина РФ, который не достиг возраста 18 лет или ограничен в дееспособности.

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