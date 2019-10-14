Счетная палата сочла неэффективными основные показатели реформы мусорной отрасли

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Основные показатели реформы мусорной отрасли, которые отражены в госпрограмме "Охрана окружающей среды" и продублированы в такой же форме в паспорте нацпроекта "Экология", сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Показатели "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %" и "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %" отражают только факт направления твердых коммунальных отходов (ТКО) на обработку и утилизацию и не будут свидетельствовать о доле обработанных и утилизированных ТКО, что не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении задач", - говорится в материалах контрольного ведомства.

В Счетной палате также отметили, что в госпрограмме нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора мусора. В первую очередь это важно в отношении пищевых отходов, потому что, если отделять их от общего потока, повысится эффективность мусороперерабатывающих предприятий, говорится в заключении.

"По федеральному проекту "Комплексная система обращения с ТКО" отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке <…> Кроме того, в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 321,8 млн рублей (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами") возвращены в резервный фонд правительства РФ", - продолжили в Счетной палате.

Таким образом, запланированные результаты не обоснованы и могут оказаться недостаточными. "Высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления" - резюмировали в ведомстве.