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Северный Кавказ

В Северной Осетии отметят 150-летие со дня рождения поэта Хетагурова в его родном селе

В ауле Нар выступит мужской хор филиала Мариинского театра в Северной Осетии, а также будут развернуты шатры с национальной кухней и национальными изделиями

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Районы Северной Осетии 15 октября развернут шатры с национальной кухней и национальными изделиями в честь юбилея со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова (1859-1906) в его родном ауле Нар. Там же пройдет представление конного театра и выступит филиал Мариинского театра, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"В рамках празднования 160-летия поэта в ауле Нар 15 октября все районы развернут шатры, где организуют свои подворья. В них будут представлена национальная кухня, национальные изделия, ярмарка", - сказал собеседник агентства.

В родном ауле поэта также выступит мужской хор филиала Мариинского театра в Северной Осетии. Он исполнит песни на стихи Хетагурова. На специально оборудованном манеже государственный конно-драматический театр "Нарты" представит премьеру музыкально-поэтического спектакля "Праздник в горах".

Празднование дня рождения Хетагурова состоится и в рамках дней осетинской культуры в Москве. В столице пройдут литературные и художественные встречи, в конце октября - гала-концерт в Большом театре с участием выдающихся деятелей искусств республики и России.

В рамках празднования также состоится выпуск цикла телевизионных передач, показ документальных и игровых фильмов о Хетагурове, проведение "Хетагуровских чтений", художественных выставок. В академическом Русском театре им. Вахтангова пройдет премьера спектакля "Фатима", будет организована выставка предметов этнографии и быта горских осетин "Особа", серия школьных и студенческих акций, в том числе в социальных сетях.

Осетинский поэт и художник Коста Леванович Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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