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В кабмине поддержали законопроект о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Сейчас сотрудники полиции имеют право доставлять пьяных граждан исключительно в медицинские организации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который наделяет сотрудников полиции правом доставлять граждан в нетрезвом виде в специальные учреждения - вытрезвители.

"Правительством РФ законопроект поддерживается с учетом высказанного замечания", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Инициатива, о которой идет речь, была внесена членами обеих палат парламента, в том числе председателями комитетов Госдумы и Совфеда Василием Пискаревым и Валерием Рязанским. Согласно тексту, полицейские наделяются "полномочиями по доставлению в специализированные учреждения граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, а также находящихся в состоянии опьянения в жилище и угрожающих причинением вреда жизни и здоровью граждан, нанесением ущерба имуществу (при наличии письменного заявления находящихся в этом жилище граждан)".

По действующему законодательству сотрудники полиции имеют право доставлять пьяных граждан исключительно в медицинские организации. В результате в тех регионах, где указанные учреждения созданы не на базе таковых, полицейские соответствующих полномочий не имеют.

По мнению членов правительственной комиссии, принятие инициативы "позволит повысить эффективность мер по защите здоровья и жизни граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на обеспечении личной и общественной безопасности". В замечании в проекте отзыва выражена рекомендация рассматривать его во взаимосвязи с положениями другой инициативы, которая дает право регионам создавать медицинские вытрезвители.

История вопроса

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В России отмечался существенный рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения.

В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Члены Совета Федерации совместно с депутатами Госдумы 14 мая внесли в нижнюю палату парламента законопроект, дающий право регионам на создание медицинских вытрезвителей. Речь идет о создании таких учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, который является одним из авторов законопроекта, в ряде субъектов (на конец апреля было известно о 20 регионах) уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства.

В начале июля стало известно, что Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений.

Теги
РоссияПискарев, Василий ИвановичРязанский, Валерий Владимирович
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