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В работе Instagram произошел сбой

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в России, Швеции, Дании и США

ТАСС, 15 октября. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в России, Швеции, Дании и США. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой в социальную сеть своих постов (75%), у 17% возникают трудности со входом, 7% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Теги
ШвецияСШАДанияРоссия
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