В Свободненской больнице Приамурья открылось отделение после капремонта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 октября. /ТАСС/. Отделение в Свободненской больнице в Амурской области открылось после капремонта в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В Свободненской больнице после капитального ремонта открылось инфекционное отделение. Капитальный ремонт произведен в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Свободного", - говорится в сообщении. Как уточняется, в одноэтажном кирпичном здании 1991 года постройки смонтировали новые системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Выполнен монтаж теплотрассы, установлены современные пластиковые окна и двери.

Отделение рассчитано на 26 коек. Общая площадь всех помещений 688 кв. м.

"Объем затрат на капитальный ремонт составил около 22 млн рублей. Еще свыше полумиллиона потребовалось на приобретение и установку 87 единиц технологического оборудования, включая бактерицидные облучатели, сплит-системы, водонагреватели, а также электрическую тепловую завесу - она будет отбивать потоки морозного воздуха на пороге здания, сохраняя внутри оптимальную температуру", - приводятся в сообщении слова главного врача Свободненской больницы Нины Лесик.

За свой счет больница приобрела в отделение хозяйственный инвентарь, бытовую и медицинскую мебель, новые постельные принадлежности, на что было потрачено более 800 тыс. рублей.

Долгосрочный план социально-экономического развития города Свободного разработан по поручению президента страны Владимира Путина и рассчитан до 2025 года. В него входит большое количество мероприятий, которые в частности позволят улучшить в городе инфраструктуру. Это строительство школ, детского сада и роддома, ФОКа. Согласно плану из федерального бюджета до 2020 года будет выделено 6,1 млрд рублей. Среди запланированных мероприятий на 2019 год - реконструкция женской консультации, ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и городской поликлиники.

О городе Свободном

В Свободном, который находится в 146 км от Благовещенска, проживают 53,6 тыс. человек. В городе создана территория опережающего развития "Свободный", планируется построить два крупных предприятия, которые станут важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". Свободный неформально считается городом президентского внимания.