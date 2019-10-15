Российская делегация начала работу на правовом форуме БРИКС в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо задуматься о правовом наследии, которые страны "пятерки" оставят будущим поколениям. Об этом заявил в понедельник член правления Ассоциации юристов России (АЮР) Алексей Клишин.

"Что бы мы ни делали, необходимо помнить о нашей ответственности за будущее и задумываться над тем, насколько наши решения, в том числе правового характера, будут способствовать формированию справедливого мироустройства", - сказал он на открытии VI юридического форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По мнению Клишина, для этого правовикам стран "пятерки" следует обратить внимание на вопросы подготовки подрастающего поколения юристов, организации обменов и стажировок.

"Необходимо объединить усилия для обмена опытом, обобщения и описания наших знаний в области права, чтобы привлекать все больше молодежи, обучать ее и отправлять в другие страны, где они смогут понять, как устроен мир, разобраться в том, что хорошо, а что плохо, и научиться предугадывать события на 10-20 лет вперед", - предложил он коллегам. Клишин также напомнил, что юридический Форум БРИКС "пошел на второй круг", поскольку за годы существования этого направления работы каждая из стран уже побывала председателем объединения.

Координация юристов БРИКС

Ассоциациям юристов стран БРИКС необходимо создать орган, который обеспечивал бы преемственность их работы и координацию деятельности арбитражных центров, считает Клишин.

"Мы начнем с центров по разрешению споров и института БРИКС, который должен будет координировать [взаимодействие ассоциаций юристов стран "пятерки"] и согласовывать правила", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. Клишин также уточнил, что сейчас обсуждается идея создания такого координирующего института вокруг Нового банка развития БРИКС. "Это тот орган, где концентрируются экономические отношения, а там, конечно, есть разногласия, требующие разрешения", - пояснил юрист, заметив, что этой работой и предстоит заниматься правовикам стран "пятерки", которые должны будут договориться о соответствующих регламентах.

По словам Клишина, решение о создании такого органа может быть принято уже в ходе начавшего свою работу в понедельник в Рио-де-Жанейро VI юридического форума БРИКС. "Это должно логически привести к тому, что весь юридический форум БРИКС должен быть в какой-то степени институализирован", - подытожил он. По его словам, создание такой структуры в рамках многонационального объединения - непростая задача.

VI юридический форум БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро с 14 по 16 октября. В рамках мероприятия участники обсудят вопросы корпоративного управления, разрешения споров, спортивного права, технологического обеспечения и перспектив эволюции профессии юриста, налоговую проблематику и защиту прав интеллектуальной собственности.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.