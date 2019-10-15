В Красноярске возбудили дело о поджоге памятника героям Великой Отечественной войны

ТАСС, 15 октября. В Красноярске возбудили уголовное дело по факту вандализма, где в понедельник неизвестные подожгли венок на мемориале на площади 50-летия Победы в Кировском районе Красноярска, в результате чего пострадал памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщается на сайте управления МВД края.

Площадь 50-летия Победы является знаковым местом для всего Красноярска. Именно здесь проходит возложение цветов в память об участниках Великой Отечественной войны в День Победы, "Вахта памяти" и другие патриотические мероприятия. Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня.

"Отделом дознания ОП №3 МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по факту вандализма в Кировском районе краевого центра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание - арест на три месяца.