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Фетисов хотел бы встретиться с Гретой Тунберг, чтобы обсудить проблемы экологии

По словам двукратного олимпийского чемпиона, ему было бы интересно узнать, что думает девушка и как она пришла к своим умозаключениям

СИНГАПУР, 15 октября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов готов встретиться со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, чтобы обсудить проблемы изменения климата. Об этом советский и российский спортсмен, который также является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, рассказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии благотворительного матча в Сингапуре в рамках программы "Последняя игра" (The Last Game), посвященной проблемам экологии.

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"Мне было бы интересно узнать, что она думает, как и почему пришла к этим умозаключениям. Правда, остается вопрос, сможет ли она, молодая девушка, спокойно пережить весь тот поток, который обрушился на нее, и остаться нормальным человеком", - отметил Фетисов, подчеркнув, что Тунберг "уже наделала много шуму".

"Конечно, - признал он. - Грета может быть чьим-то проектом, я не владею всей полной информацией. Но самое главное, что мы все должны быть готовы к диалогу с Гретой, под которой я понимаю не только конкретно эту девушку, но и вообще всех наших детей и молодежь. Если не будет диалога, то скорее всего мы не сможем понять всю экологическую проблематику".

По его словам, решение экологических проблем "требует нашего полного единения: даже не 99%, а именно 100%. Здесь должны быть и крупный бизнес, и общество, и государство. А сейчас даже ученые не имеют единого мнения по тем или иным вопросам, возможно, под воздействием крупного бизнеса занимают разные позиции".

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичТунберг, Грета
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