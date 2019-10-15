Жители Иркутской области смогут покупать землю под строительство без аукционов

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 октября. /ТАСС/. Жители Иркутской области, пострадавшие от паводков в регионе, смогут получить землю под строительство индивидуального жилья без проведения аукциона на участок, сообщил ТАСС вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко.

"Те граждане, которые получили сертификаты на восстановления жилищного права и хотят сами строить индивидуальное жилье, - такое решение принято, что они земельные участки могут получать без конкурса. Муниципальные власти изыскали участки земли под эти цели. Они ставятся на кадастровый учет. Конечно, пока заявлений больше, чем самих участков, но если человек хочет сам строить, то он сможет получить земельный участок", - сказал Мутко.

Он добавил, что такое решение было принято на уровне правительства Российской Федерации и относится только к пострадавшим от паводков в Иркутской области.

Ранее Мутко отмечал, что в настоящее время оплачены сертификаты на приобретение жилья для 1390 семей, чье жилье пострадало от паводка на общую сумму около 4 млрд рублей. Также он сообщал, что это "капля в море", так как жилищный вопрос останется нерешенным для более чем 5 тыс. семей. Из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было выделено более 14 млрд рублей.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.